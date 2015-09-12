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القبض على شقيقين بحوزتهما 8 كيلو بانجو وأقراص مخدرة فى أبوتشت بقنا

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القبض على شقيقين بحوزتهما 8 كيلو بانجو وأقراص مخدرة فى أبوتشت بقنا القبض على شقيقين بحوزتهما 8 كيلو بانجو وأقراص مخدرة فى أبوتشت بقنا
ألقت الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث مركز شرطة أبوتشت، اليوم السبت، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى، القبض على شقيقين بحوزتهما 8 كيلو من نبات البانجو المخدر وأقراص مخدرة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بتمكن حملة أمنية برئاسة النقيب أحمد ناصر خلف الله، معاون وحدة مباحث أبوتشت، من ضبط "حازم.م.ا" 27 عامًا، عاطل وشقيقه "خالد"، بعد العثور بحوزتهما على 8 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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