تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر زور مستندات رسمية وتأشيرات سفر بحلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان حبس صاحب مكتب كمبيوتر 15 يوما، لاتهامه بتزوير المستندات والشهادات الرسمية وتأشيرات السفر لبعض الدول العربية مقابل حصوله على مبالغ من راغبى الحصول عليها.

وكشفت تحقيقات مصطفى الحسن وكيل أول نيابة حلوان بإشراف المستشار شريف مختار رئيس النيابة أن المتهم "ا.م" كان يستقبل راغبى الحصول على المستندات المزيفة بمكتب الكمبيوتر، الذى يمتلكه بمنطقة المعصرة، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه وضبط بحوزته أجهزة كمبيوتر وطباعة، بالإضافة إلى عدد كبيرة من الأوراق المزيفة الخاصة بعملائه.

بدأت تفاصيل ضبط المتهم بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفيد بأن عددا من المواطنين يترددون على شقة بمنطقة المعصرة يتخذها "ا.م" كوكر لتزوير المستندات والشهادات الرسمية للحصول على المستندات وتأشيرات السفر المزيفة مقابل مبالغ.

ومن خلال إجراء التحريات تم التوصل لصحة المعلومات، وبالحصول على إذن من محمد طارق وكيل نيابة حلوان داهم الرائد محمد الشاعر شقة المتهم والقى القبض عليه، وبحوزته جهازين "كمبيوتر" و3 أجهزة طباعة وماكينتى تغليف، بالإضافة إلى 700 جنيه مزيفة و66 تأشيرة سفر لدولة ليبيا و86 صورة بطاقة وشهادات خاصة بوزارة الصحة وجامعة القاهرة وعدد من الاختام الخاصة بشعار الجمهورية وجامعة القاهرة ومحو الأمية.

بإخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة تحرر محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة، حيث اعترف أن الأجهزة المضبوطة يستخدمها فى تزييف المستندات والشهادات الرسمية وتأشيرات السفر يبيعها لراغبى الحصول عليها، وأن سعر تأشيرة السفر لدولة ليبيا 1500 جنيه والتقرير الطبى بـ150 جنيها، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.