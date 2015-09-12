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مصادر بالطيران: الوزير ملتزم بتسيير الأعمال .. ويعقد اجتماع مع قيادات المطارات

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مصادر بالطيران: الوزير ملتزم بتسيير الأعمال .. ويعقد اجتماع مع قيادات المطارات مصادر بالطيران: الوزير ملتزم بتسيير الأعمال .. ويعقد اجتماع مع قيادات المطارات

 

وزير الطيران – الطيار حسام كمال

أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن حسام كمال وزير الطيران في المستقيلة، والتي تم تكليفها بتسيير الأعمال يؤدي عمله علي أكمل وجه في الوزارة.

وأضافت، إنه سوف يعقد اجتماع مع قيادات المطارات، لمناقشة خطة العمل في الشركات وبحث عدد من الملفات.

وقالت المصادر إن قطاع الطيران المدني وضع في ذلك الموقف من قبل، وكان الوزير يقوم بتسيير الأعمال لحين حلف الحكومة الجديدة لليمين واستلام الوزير لمقاليد الوزارة ، خاصة أن قطاع الطيران مرفق حيوي يتم متابعته أول بأول.

وذكرت المصادر إن الوزير ملتزم تمامًا بجدول أعماله خلال الأسبوع الحالي ولحين تولي وزير جديد أو استمرار الوزير الحالي حسام كمال ضمن التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة وهو احتمال قائم ولو بنسبة بسيطة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب تقدم باستقالة لرئيس الجمهورية، وكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

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