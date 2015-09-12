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وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي يصل القاهرة

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وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي يصل القاهرة وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي يصل القاهرة

 

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله فيصل الدوسري في زيارة لمصر، للمشاركة في أعمال الدورة العادية رقم 144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة الإمارات، لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين.

يناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربى الإسرائيلى وجهود حل الأزمة السورية في ظل أزمة اللاجئين والنازحين فى الداخل والخارج بحضور المبعوث الأممى الخاص بسوريا ستيفان دى ميستورا ، بالإضافة بحث الأوضاع فى ليبيا والعراق واليمن و بنود حول التضامن مع لبنان والسودان والوضع فى الصومال وجزر القمر، وبند حول احتلال إيران للجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب ونزع التسلح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل.

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