إزالة 317 حالة تعدي بمساحة 13 فدان بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وازالة عدد 317 حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 13 فدان و8 قيراط و19 سهم خلال الفترة من 1 وحتى 7 سبتمبر الجارى خلال حملات الازالة التى تنظمها مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية على مستوى جميع مراكز المحافظة فى اطار الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل زمام المحافظة.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى تبذلها مديرية الزراعة ، حيث تم ازالة عدد 60 حالة بنى مزار بمساحة 2 فدان و19 قيراط و13 سهم وعدد 91 حالة بسمالوط بمساحة 4 فدان و6 قيراط و8 سهم وعدد 75 حالة بأبوقرقاص بمساحة 2 فدان و19 قيراط و21 سهم وعدد 25 حالة بملوى بمساحة 22 قيراط و6 سهم وعدد22 حالة بديرمواس بمساحة 20 قيراط و2 سهم وعدد 17 حالة بالمنيا بمساحة 14 قيراط و19 سهم وعدد 11 حالة بمطاى بمساحة 10 قيراط و12 سهم وعدد 7 حالات بمغاغة بمساحة 4 قيراط و10 سهم وحالة بالعدوة بمساحة قيراط بالاضافة الى 8 حالات اصلاح زراعى بمساحة 10 قيراط.

وجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها ، وكلف رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين ،و إزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.