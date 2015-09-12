مصادر: إبقاء عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالتشكيل الحكومى الجديد

رجحت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن يتم الإبقاء على عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية فى التشكيل الحكومى الجديد، الذى تم تكليف المهندس شريف إسماعيل برئاسته والذى سيتم الانتهاء منه خلال يومين.

وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت مشاورات ولقاءات كثيرة لعدد من المرشحين لتولى الحقائب الوزارية، قبل تقدم الحكومة باستقالتها، لافتة إلى أن وزراء التربية والتعليم والثقافة والآثار والتعليم العالى والقوى العاملة والهجرة من الراحلين بالتشكيل الجديد، مع وجود وزراء جدد لكل من وزارتى الزراعة والبترول.

-مصادر : السيسى يلتقى مهاب مميش وأنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة

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