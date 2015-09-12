اتحاد عمال مصر يعلن فشل مظاهرات رفض الخدمة المدنية.. ويؤكد: خراب ممنهج

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، فى بيان له منذ قليل، فشل ما سماه بـ"الدعاوى المغرضة" لتنظيم وقفة احتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية، دعت إليها النقابات المسماة بالمستقلة، وأعرب الاتحاد العام ونقاباته العامة عن ارتياحهم لفشل هذه الدعوة، والتى وصفوها بـ"الدنيئة"، بهدف النيل من مقدرات الوطن واستقراره.

وأكد عبد الرحمن خير، الرئيس السابق لنقابة العاملين بالمالية والجمارك، أن استمرار هذه العناصر المسماة بالنقابات المستقلة فى أعمالهم التخريبية وتنظيم مثل هذه المظاهرات خراب ممنهج ضد الأمن الوطنى فى اطار توجيهات لتنفيذ مخططات أمريكية وإسرائيلية فى اطار الفوضى الخلاقة.

وأضاف "خير"، أن هؤلاء استحلوا اللعبة فى ظل حكومة مرتعشة يجب عليها أن تطبق القانون بحزم، مشيراً إلى أن هؤلاء اختاروا هذا التوقيت الذى تقوم فيه القوات المسلحة حاليا بتطهير سيناء من الإرهاب لكى يحدثوا فوضى فى الجبهة الداخلية.

ورحب مجلس إدارة النقابة العامة للمالية والضرائب فى اجتماعه، برئاسة مجدى شعبان، بفشل الدعوة للتظاهر باعتبارها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة، حيث شاءت إرادة الله أن تكشف هذه المخططات التى تساندها جهات أجنبية، وقرر مجلس إدارة النقابة تنفيذ برامج وزيارات ميدانية لتوعية العاملين بالضرائب والجمارك عن أهمية تطبيق قانون الخدمة المدنية وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وتشمل هذه البرامج تدريب العاملين بالإدارات حول كيفية التعامل مع القانون فى ضوء اللائحة التنفيذية التى ستقرها الحكومة قريبا.

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