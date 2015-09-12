بالصور..رافضو "الخدمة المدنية": استقالة الحكومة تدفعنا لاستمرار رفض القانون

أكدت شيماء أحمد، أمين نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، أن استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب، تعطى لكافة الموظفين دفعة نحو الاستمرار فى التمسك بمطالبهم، بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه فى حال استمرار تجاهل المسئولين لمطالبهم فسيلجئون إلى التصعيد.

وأوضحت شيماء، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يكرس لسياسات ضد العدالة، والتى تضمنها الدستور، مشيرة إلى أن رفضه جاء نتيجة لعدم عرضه للحوار المجتمعى، كباقى القوانين، بجانب أن المسؤلين لم يستمعوا لتظلماتهم من تطبيق بنوده، مؤكده أن البند الخاص بالضرائب سيؤدى إلى تآكل الأجور بشكل تدريجى.

فيما هتف العشرات من المشاركين بمليونية رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، بحديقة الفسطاط، "ياقانون سهرة مدنية.. ياقانون المحسوبية، يادستور فينك فينك القانون بينا وبينك، يا واخد قوتى.. يا ناوى على موتى".

على حانب آخر، واصل العشرات من أهالى منطقة مصر القديمة التظاهر أمام البوابة الجنوبية لحديقة الفسطاط، رفضا لتظاهرة رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال ترديد هتافات "لا للإرهاب.. لا للتظاهر"، والرقص على نغمات اغنية تسلم الأيادى.



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