"العليا للانتخابات": غلق باب الترشح فى موعده اليوم الساعة الثانية ظهراً

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة ملتزمة بالجدول الزمنى والمواعيد المعلنة لإجراءات انتخابات مجلس النواب، وستغلق لجان الانتخابات التى تتلقى طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية، باب الترشح فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، وفقا للجدول.

وقالت مصادر باللجنة العليا لـ"اليوم السابع" إن اللجنة أعلنت عن فتح باب الترشح فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر، وهى فترة كافية، وخصصت ثلاثة أيام هى 13 و14 و15 سبتمبر الجارى، لتقديم الكشوف الطبية الجديدة، التزاما بتنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة الخاص بالاعتداد بالكشوف الطبية القديمة.

وأوضح المصدر أن باب تلقى طلبات الترشح سيغلق فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية اليوم، باستثناء دائرتى قنا وقوص قفط، وفقا لقرار اللجنة باستمرار فتح باب الترشح وتقديم الكشوف الطبية بالدائرتين حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2015 وفقا لمواعيد العمل المعلنة من قبل، وقبول رغبات طالبى الترشح بتعديل الدائرة المطلوب الترشح فيهما، وذلك بكتاب يقدم للقاضى رئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بالمحافظة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات ناقشت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن تقسيم الدوائر، وقررت الاعتداد بتقسيم الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا الوارد بالقرار بقانون رقم 88 لسنة 2015 المعدل للقرار بقانون 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب دون الاستدراك اللاحق عليه، وذلك على لنحو التالى، الدائرة الأولى: دائرة مركز ومدينة قنا ومقرها مركز قنا، والدائرة الثانية: دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص.

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