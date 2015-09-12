أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزراء حكومة تسيير الأعمال يشكرون محلب على قيادة الوزارة فى ظروف صعبة

Google+ Print
وزراء حكومة تسيير الأعمال يشكرون محلب على قيادة الوزارة فى ظروف صعبة وزراء حكومة تسيير الأعمال يشكرون محلب على قيادة الوزارة فى ظروف صعبة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذى استهل الاجتماع بتقديم الشكر لزملائه الوزراء، الذين عملوا معه فى فترة دقيقة من عمر الوطن، وبفضل الله أدى الجميع ما عليه خدمة للوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب دماء جديدة، ونحن على العهد، سنظل نخدم البلد فى أى موقع.

وطلب المهندس إبراهيم محلب من الوزراء الاستمرار فى تسيير أعمال وزاراتهم لحين الانتهاء من تشكيل الجديدة.

من جانبهم، عبر الوزراء عن شكرهم للمهندس إبراهيم محلب الذى قاد فريق العمل فى ظروف صعبة، وبذل أقصى ما يمكن من جهود، كما أكدوا سعادتهم بخدمة وطنهم فى هذه الفترة الدقيقة، والتى كانت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس حكومته المهندس إبراهيم محلب.

وكان المهندس ابراهيم محلب، قد تقدم باستقالة الحكومة صباح اليوم، للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم قبول الاستقالة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية