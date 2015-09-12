وزراء حكومة تسيير الأعمال يشكرون محلب على قيادة الوزارة فى ظروف صعبة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذى استهل الاجتماع بتقديم الشكر لزملائه الوزراء، الذين عملوا معه فى فترة دقيقة من عمر الوطن، وبفضل الله أدى الجميع ما عليه خدمة للوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب دماء جديدة، ونحن على العهد، سنظل نخدم البلد فى أى موقع.

وطلب المهندس إبراهيم محلب من الوزراء الاستمرار فى تسيير أعمال وزاراتهم لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبهم، عبر الوزراء عن شكرهم للمهندس إبراهيم محلب الذى قاد فريق العمل فى ظروف صعبة، وبذل أقصى ما يمكن من جهود، كما أكدوا سعادتهم بخدمة وطنهم فى هذه الفترة الدقيقة، والتى كانت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس حكومته المهندس إبراهيم محلب.

وكان المهندس ابراهيم محلب، قد تقدم باستقالة الحكومة صباح اليوم، للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم قبول الاستقالة.

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