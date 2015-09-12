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رئيس بعثة الحج:ارتفاع عدد الوفيات الطبيعية بين الحجاج المصريين إلى 4 حالات

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رئيس بعثة الحج:ارتفاع عدد الوفيات الطبيعية بين الحجاج المصريين إلى 4 حالات رئيس بعثة الحج:ارتفاع عدد الوفيات الطبيعية بين الحجاج المصريين إلى 4 حالات

بعثة الحج: عبد الفتاح عبد المنعم - ميرفت رشاد - وليد عبد السلام - إسماعيل رفعت


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>أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 4 حالات؛ وذلك بعد وفاة حاجين من بعثة السياحة اليوم بمكة المكرمة.

وأوضح اللواء ماهر أن الحالة الأولى للحاج ياقوت محمد ياقوت "48 سنة" من محافظة الغربية، بينما الحالة الثانية للحاجة نادية عبدالحميد عبدالعزيز "67 سنة" من محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أنهما توفيا وفاة طبيعية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أنه تم دفن الحاجين المتوفيين بمكة المكرمة بعد أخذ موافقة أهليتهما.

وكان اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية قد أعلن أمس، تسجيل أول حالتى وفاة فى صفوف بعثة الحج المصرية بالأراضى المقدسة؛ حيث توفى حاج من بعثة القرعة يدعى سمير شعبان عبدالرحمن محمد "72 سنة" من محافظة القاهرة، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، وحاجة من بعثة التضامن تدعى بخيتة نصار محمد عبدالرحمن "67 سنة" من محافظة السويس، أيضا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم دفنهما فى البقيع بالمدينة المنورة بعد استئذان أهلهما.

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