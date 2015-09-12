محافظ المنيا يوافق على قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل 129 جمعية

وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على حل 129 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، بناء على قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل هذه الجمعيات.

يأتى ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مقر وعدم انعقاد اللجنة الدورية لمدة عامين متتاليين، وعدم انتظام مجالس إدارات هذه الجمعيات فى عقد الاجتماعات بصفة دورية.

أوضح مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أنه تم حل 129 جمعية أهلية بجميع مراكز المحافظة منها 54 جمعية بمركز بنى مزار و22 جمعية بمغاغة و6 جمعيات بالعدوة و7 جمعيات بمطاى و15 جمعية بالمنيا منها (9 ببندر المنيا و6 بمركز المنيا) و6 جمعيات بأبوقرقاص و15 جمعية بملوى مابين ( 11 بندر ملوى،و4 مركز ملوى) و4 بديرمواس.

أكد المحافظ أن الجمعيات الأهلية تعتبر ضلعا من أضلاع التنمية داخل المجتمع المصرى، وتمثل شريك لا يمكن اغفاله فى طريق التقدم والنهوض به لما لها من دور هام ومؤثر فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، وأشار أنها تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة عن طريق نشر الوعى والمعرفة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى.