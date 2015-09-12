ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص و10 متهمين فى قضايا جنائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، بالإضافة إلى 10 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 20 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة 19 متهما، بالإضافة إلى 45 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية، منها قضايا سرقة وشروع فى قتل وسرقة بالإكراه، تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

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