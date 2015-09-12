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مقتل فلاح فى مشاجرة على قطعة أرض بين عائلتين بديرب نجم بالشرقية

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مقتل فلاح فى مشاجرة على قطعة أرض بين عائلتين بديرب نجم بالشرقية مقتل فلاح فى مشاجرة على قطعة أرض بين عائلتين بديرب نجم بالشرقية
لقى فلاح فى منتصف العقد السادس من العمر، مصرعه، اليوم السبت، متأثر بإصابته فى مشاجرة بينه وبين عائلة أخرى بقرية الصوينى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، للخلاف على قطعة أرض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة ديرب نجم بإشراف إبراهيم سرى الجمل رئيس النيابة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد وصول "وليد ع ع" 65 سنة مقيم قرية الصوينى للمستشفى العام جثة هامدة.

وتبين أنه توفى متأثرا بإصابته فى مشاجرة بين عائلته وعائلة أخرى، للخلاف على قطعة أرض، وتم ضبط 9 من طرفى المشاجرة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب التشريح .

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