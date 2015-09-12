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أهالى قرية بالفيوم يقتلون لصا ويصيبون آخر أثناء محاولتهما سرقة محل بقالة

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أهالى قرية بالفيوم يقتلون لصا ويصيبون آخر أثناء محاولتهما سرقة محل بقالة أهالى قرية بالفيوم يقتلون لصا ويصيبون آخر أثناء محاولتهما سرقة محل بقالة
قام الأهالى بقرية رحيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بقتل لص وإصابة آخر أثناء محاولتهما سرقة محل بقالة بالقرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من قسم شرطة سنورس بورود بلاغ من "على ح س" 28 سنة صاحب محل بقالة بناحية عزبة رحيم، بقيام شخصين بمحاولة سرقة محل البقالة الخاص به مما دعاه للاستغاثة بأهالى القرية وقاموا بالإمساك بهما والتعدى عليهما بالضرب، وهما "محمود ع" 20 سنة و"محمد ع" 30 سنة، وتم نقل الثانى بعد إصابته من الأهالى إلى مستشفى الفيوم العام، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

تحرر بالواقعة المحضر رقم 12693 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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