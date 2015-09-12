أخبار عاجلة

برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
السيسي: تعزيز التعاون مع أمريكا لاستعادة الأمن في المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - 3 تغيرات لتشيلسي مورينيو أمام إيفرتون

Google+ Print
التشكيل - 3 تغيرات لتشيلسي مورينيو أمام إيفرتون التشكيل - 3 تغيرات لتشيلسي مورينيو أمام إيفرتون

3 تغيرات. منهم اضطراري بوجود أسمير بيجوفيتش بدلا من تيبو كورتوا في حراسة المرمى ومنهم بسبب جوزيه مورينيو. تشيلسي يدخل قمة إيفرتون والكل ينتظر المتعة.

الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي تنطلق بقمة إيفرتون أمام تشيلسي.

تشيلسي يسعى للعودة إلى الطريق الصحيح بعد سلسلة نتائج سلبية في أول 4 جوالات بالدوري.

تعادل ثم هزيمة ثم فوز ثم هزيمة. نتائج لم ولن تعجب البرتغال جوزيه مورينيو الذي خرج وهاجم أكثر من لاعب من فريقه على رأسهم إدين أزار.

وشهد تشكيل مورينيو وجود جون أوبي ميكيل أساسيا لأول مرة على حساب ويليان.

بينما يلعب كورت زوما كقلب دفاع بجوار العائد من جديد جون تيري.

تيري يعود للمشاركة من جديد وهذه المرة على حساب جاري كاهيل.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي بالكامل:

حراسة المرمى: بيجوفيتش.

الدفاع: إيفانوفيتش - تيري - زوما - أزبيليكويتا.

الوسط: ميكيل - ماتيتش - أزار - فابريجاس - بيدرو.

الهجوم: ديجو كوستا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع