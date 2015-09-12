التشكيل - 3 تغيرات لتشيلسي مورينيو أمام إيفرتون

3 تغيرات. منهم اضطراري بوجود أسمير بيجوفيتش بدلا من تيبو كورتوا في حراسة المرمى ومنهم بسبب جوزيه مورينيو. تشيلسي يدخل قمة إيفرتون والكل ينتظر المتعة.

الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي تنطلق بقمة إيفرتون أمام تشيلسي.

تشيلسي يسعى للعودة إلى الطريق الصحيح بعد سلسلة نتائج سلبية في أول 4 جوالات بالدوري.

تعادل ثم هزيمة ثم فوز ثم هزيمة. نتائج لم ولن تعجب البرتغال جوزيه مورينيو الذي خرج وهاجم أكثر من لاعب من فريقه على رأسهم إدين أزار.

وشهد تشكيل مورينيو وجود جون أوبي ميكيل أساسيا لأول مرة على حساب ويليان.

بينما يلعب كورت زوما كقلب دفاع بجوار العائد من جديد جون تيري.

تيري يعود للمشاركة من جديد وهذه المرة على حساب جاري كاهيل.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي بالكامل:

حراسة المرمى: بيجوفيتش.

الدفاع: إيفانوفيتش - تيري - زوما - أزبيليكويتا.

الوسط: ميكيل - ماتيتش - أزار - فابريجاس - بيدرو.

الهجوم: ديجو كوستا.