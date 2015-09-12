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ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 4 حجاج

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ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 4 حجاج ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 4 حجاج

بدء رحلات سفر الحجاج للأراضى المقدسة

أعلن اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين الى 4 حالات ؛ وذلك بعد وفاة حاجين من بعثة السياحة اليوم بمكة المكرمة.

وأوضح اللواء ماهر – فى تصريح خاص الى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط الى الأراضى المقدسة – أن الحالة الأولى للحاج ياقوت محمد ياقوت “48 سنة” من محافظة الغربية ، بينما الحالة الثانية للحاجة نادية عبدالحميد عبدالعزيز “67 سنة” من محافظة بنى سويف ، مشيرا الى أنهما توفيا وفاة طبيعية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أنه تم دفن الحاجين المتوفيين بمكة المكرمة بعد أخذ موافقة أهليتهما.

وكان اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية قد اعلن أمس تسجيل أول حالتى وفاة فى صفوف بعثة الحج المصرية بالأراضى المقدسة ؛ حيث توفى حاج من بعثة القرعة يدعى سمير شعبان عبدالرحمن محمد “72 سنة” من محافظة القاهرة ، اثر هبوط حاد فى الدورة الدموية ، وحاجة من بعثة التضامن تدعى بخيتة نصار محمد عبدالرحمن “67 سنة” من محافظة السويس ، أيضا اثر هبوط حاد فى الدورة الدموية ، وتم دفنهما فى البقيع بالمدينة المنورة بعد استئذان أهليتهما.

وحول الحالة العامة للحجاج ، قال اللواء ماهر إن بعثة القرعة تقوم بعمل جلسات الغسيل الكلوى لستة من الحجاج المرضى بالفشل الكلوى ؛ وذلك بانتظام وفقا للجداول المقررة لهم للغسيل؛ حيث يقوم أطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافقين للبعثة باصطحاب الحجاج المرضى من مقار إقامتهم الى المستشفيات لإجراء جلسات الغسيل وإعادتهم مرة أخرى.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أنه ولله الحمد لم تظهر أية حالات وبائية أو حرجة بين صفوف الحجاج المصريين حتى الآن ، مشيرا الى أنه يوجد بالمستشفيات السعودية حاليا 13 حاجا من بعثة الحج المصرية يتلقون العلاج جراء أزمات صحية عارضة ، وحالاتهم جميعا مطمئنة.

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