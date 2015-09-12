وصول 6024 طن كيماويات لميناء الأدبية وإعادة فتح ميناء شرم الشيخ

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة سيبريس وعلى متنها 6024 طن كيماويات قادمة من السعودية، وتغادر الميناء السفينة نور وعلى متنها 4 آلاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

صرح الربان أشرف المغنى، مدير عام ميناء السخنة، أن الميناء يستعد اليوم لمغادرة السفينة واى ام يونتى متجهة إلى العقبة، وذلك بعد تفريغ 1615 حاوية بوزن 32 الف و 95 طن بضائع عامة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 711 راكب و 173 سيارة و 19 شاحنة كما يغادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 1165 راكب و 3 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 711 راكب و 173 شاحنة و 19 شاحنة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة و على متنها 473 راكب و 15 سيارة و السفينة سينا و على متنها 17 براد و 12 تريلا كما تغادر العبارة آيلة و على متنها 887 راكب منهم 814 حاج و 21 باص حج و 19 سيارة .

اعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر انه تم اعادة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الاحوال الجوية و وضوح الرؤية حيث استقبل الميناء اليخت مسترال و على متنه 19 سائح و اليخت ويرل و يند و على متنه 23 سائح قادمان من الغردقة كما يستعد الميناء لمغادرة و استقبال السفينة نيوتاليس و على متنها 38 سائح إلى و من الكنيسة لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص.