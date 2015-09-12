لو عندك بواسير أو إمساك.. البرتقال هو الحل

قال الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إن البرتقال من أهم الفاكهة التى تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة، ومنها الألياف التى تحافظ على حركة الأمعاء، وفيتامين سى الذى يقوى الجهاز المناعى بشكل ملحوظ، وبعض العناصر الأخرى للجسم.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد للبرتقال ومنها:

1- يقوى الجهاز المناعى، ويحد من التعرض للأمراض المناعية.

2- يقوى عضلات الجسم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

3- يحافظ على صحة الأجهزة التناسلية، ويحد من تعرضها للأمراض.

4- يحد من الإصابة بالسرطان، وخاصة القولون والمثانة.

5- يقى الكلى من الإصابة بالحصوات والرمال والكريزات.

6- يعالج مرضى الروماتيزم، ويجعلهم أكثر تحملا للألم.

7- يعالج البواسير.

8- يساعد فى علاج التهابات اللثة، حيث إنه فاكهة حمضية.

9- لمن يعانى من الإمساك.. عليك تناول البرتقال فى الصباح، واستبدال الليمون ووضعه على السلطة.