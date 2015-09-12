استخراج مواد من "الباذنجان" لصناعة "كريم" يعالج سرطان الجلد

قال الدكتور شعبان إبراهيم محمد أخصائية الجلدية والتناسلية، إن سرطان الجلد من أكثر أنواع السرطانات انتشارا، خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يفقد الجلد ملمسه وتماسكه ويغطى الجلد بقشور.

وأضاف أخصائى الجلدية والتناسلية، أن الأشخاص أصحاب البشرة الشقراء هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، وذلك خصوصا إذا كانت البشرة مليئة بالنمش.

وأكد أن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد، هى كثرة التعرض للشمس الحارقة وأشعتها فوق البنفسجية خصوصا فى ساعات النهار من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا، لذا يجب توخى الحذر فى هذه الفترة.

ونصح أخصائى الجلدية، بالإكثار من تناول الأحماض الدهنية أومجيا 3 مثل زيت السمك والتونة وزيت بذرة الكتان (الزيت الحار) والإقلال من الأحماض الدهنية أومجيا 6 مثل زيت عباد الشمس وزيت الصويا، للحفاظ على الجلد والتخلص من سرطان الجلد، مشيرًا إلى أنه حديثا تم استخراج مواد من الباذنجان لصناعة كريم لعلاج سرطان الجلد، وأثبت فاعليته.

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