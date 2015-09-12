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التحفظ على بندقية وطبنجة و600 طلقة عثر عليها مع مواطن داخل جوال بأكتوبر

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التحفظ على بندقية وطبنجة و600 طلقة عثر عليها مع مواطن داخل جوال بأكتوبر التحفظ على بندقية وطبنجة و600 طلقة عثر عليها مع مواطن داخل جوال بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف مدير النيابة، بالتحفظ على كمية من الأسلحة والذخيرة والتى عثر عليها أحد المواطنين داخل جوال عن طريق الصدفة بميدان جهينة بأكتوبر، كما أمرت النيابة بعرضها على المعمل الجنائى لفحصها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

كان أحد المواطنين قد عثر مصادفة على جوال به بندقية آلية و طبنجة عيار 6 ملى، وعدد 600 طلقة نارية، بميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور أبلغ شرطة النجدة التى بدورها أبلغت قسم شرطة الشيخ زايد وانتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان الواقعة و تحفظوا على الأسلحة .

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مصر 365