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مدعى بالحق المدنى يقدم للمحكمة اعتراف من "محامى المطرية" قبل وفاته

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مدعى بالحق المدنى يقدم للمحكمة اعتراف من "محامى المطرية" قبل وفاته مدعى بالحق المدنى يقدم للمحكمة اعتراف من "محامى المطرية" قبل وفاته
استكملت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة ضابطى الشرطة "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" بجهاز الأمن الوطنى، وذلك فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، وتستمع المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعى.

وقدم المدعى بالحق المدنى أسطوانة مدمجة طلب من المحكمة مشاهدتها، واستفسر القاضى من الدفاع عن محتوى الأسطوانة وتساءل أين تفريغها، وقال الدفاع بأنها عن المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية ويتضمن اعتراف منسوب صدوره للمجنى عليه قبل وفاته.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، سبق وأن أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المحامى المجنى عليه، قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية، وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما فى ارتكاب جرائم ترويع وعنف.

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مصر 365