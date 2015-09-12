أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

Google+ Print
بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر" بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وسيتم سماع اللواء أركان حرب "محمد نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهورى الأسبق.

ونادت المحكمة على المتهمين فى بداية الجلسة وتبين حضورهم جميعا، وعلى رأسهم المتهم الأول محمد مرسى وباقى المتهمين المحبوسين، عدا المتهمين الهاربين، كما أثبتت المحكمة حضور أعضاء هيئة الدفاع وهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود، والمحامى علاء علم الدين، والمحامى المنتدب، والمدعى بالحق المدنى، وباقى أعضاء هيئة الدفاع.

وحضر أهالى المتهمين وظلوا أمام البوابة لحين السماح لهم بالدخول، ودخل الأهالى إلى قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة بدقائق قليلة، ونصبت المحكمة 3 شاشات عرض داخل القاعة، وتسال القاضى عن تخلف المحامى الدفاع بالحق المدنى.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365