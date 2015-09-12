بدء جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وسيتم سماع اللواء أركان حرب "محمد نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهورى الأسبق.

ونادت المحكمة على المتهمين فى بداية الجلسة وتبين حضورهم جميعا، وعلى رأسهم المتهم الأول محمد مرسى وباقى المتهمين المحبوسين، عدا المتهمين الهاربين، كما أثبتت المحكمة حضور أعضاء هيئة الدفاع وهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود، والمحامى علاء علم الدين، والمحامى المنتدب، والمدعى بالحق المدنى، وباقى أعضاء هيئة الدفاع.

وحضر أهالى المتهمين وظلوا أمام البوابة لحين السماح لهم بالدخول، ودخل الأهالى إلى قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة بدقائق قليلة، ونصبت المحكمة 3 شاشات عرض داخل القاعة، وتسال القاضى عن تخلف المحامى الدفاع بالحق المدنى.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.