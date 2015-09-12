بدء سماع شهادة قائد الحرس الجمهورى الأسبق بـ"التخابر مع قطر" فى جلسة سرية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، عقد جلسة محاكمة الرئيس الاسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، بجلسة سرية وذلك لسماع شهادة اللواء أركان حرب "محمد نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهورى الأسبق.

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا عدا المتهمين الهاربين، وكذلك أعضاء هيئة الدفاع، وتم نصب شاشات العرض، ورفعت المحكمة الجلسة لعقدها سرية لما يمثله من معلومات تخص الامن القومى.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.