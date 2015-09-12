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القبض على موظف سرق هاتفى زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما بكرداسة

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القبض على موظف سرق هاتفى زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما بكرداسة القبض على موظف سرق هاتفى زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما بكرداسة
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على موظف لقيامه بسرقة هاتفى زميله فى العمل، بعد أن استدرجه إلى أحد المحلات التجارية، وقام بسرقة هاتفيه، واحتجازه داخل المحل.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير باحث الجيزة، إخطاراً من العميد بهاء سالم مفتش المباحث، يفيد تعرض "عمرو .ح" 30 سنة موظف بشركة سياحة، ومقيم بالقاهرة بقيام "على.إ" 46 سنة موظف بذات الشركة ومقيم دائرة قسم العجوزة وبصحبة (3) أشخاص مجهولين باستدراجه إلى أحد المحلات بدائرة المركز واحتجازه داخله، وسرقة هاتفيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد 2 هاتف محمول المبلع بسرقتهما ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات سابقة بينهما فى الشركة محل عملهما.

تحرر محضر للمتهم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بسرعة ضبط المشتركين فى الواقعة .

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مصر 365