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القبض على مدرس انتحل صفة مأذون لتزويج القاصرات بالفيوم

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القبض على مدرس انتحل صفة مأذون لتزويج القاصرات بالفيوم القبض على مدرس انتحل صفة مأذون لتزويج القاصرات بالفيوم
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم القبض على مدرس لاتهامه بانتحال صفة مأذون لتزويج القاصرات فى قرى مركز أبشواى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بورود معلومات للمقدم أحمد الصاوى رئيس مباحث الأموال العامة بقيام مدرس يدعى شعبان. ح بانتحال صفة مأذون وقيامه بتزوير عقود زواج للقاصرات بقرى مركز أبشواى، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد مختار وكيل فرع مباحث الأموال العامة بالفيوم، وتبين صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمنزله وبحوزته عدد من عقود الزواج المزيفة لعدد من الفتيات القاصرات، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 3218 لسنة 2015 إدارى قسم الفيوم، أخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365