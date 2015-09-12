ضبط 64 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط

تمكنت المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط بالاشتراك مع الطب البيطري من ضبط 87 كيلو لحوم بلدي بالدهون ولحوم مفرومة بعضها غير صالحة للإستخدام الآدمى والبعض الآخر مذبوح بطريقة غير قانونية بمطعم بأحد النوادى الفئوية الشهيرة بشارع الثورة “كورنيش النيل ” بمدينة أسيوط وذلك في اطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف حملات المتابعة الميدانية على الاسواق والمطاعم والنوادي والكشف عن صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس مدحت حسن مدير إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط انه أثناء مرور لجنة من المتابعة الميدانية على أحد النوادى الفئوية بمدينة اسيوط وجدت بمطعم النادى كميات مختلفة من اللحوم في ثلاجة النادي قدرها 23 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وصالحة للإستهلاك الآدمى بالإضافة إلى 52 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 12 كيلو لحوم مفرومة بها تغيير فى الخواص وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وأضاف مدير إدارة المتابعة الميدانية انه بالكشف الظاهري على المضبوطات اثبت ان 64 كجم من اللحوم المضبوطة “لحوم بلدي ومفروم” بها تغيير في الخواص الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة مما يدل على انها غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأشار مدحت الى ان لجنة المتابعة اوصت بإعدام المضبوطات الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ووفقا لقرار النيابة العامة كما اوصت اللجنة بيع المضبوطات الصالحة للإستهلاك الآدمى وتوريد ثمنها لأقرب خزينة حكومية لصالح الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لمخالفة النادى للقانون رقم 517 لسنة 1968م والقانون 10 لسنة 1966م.