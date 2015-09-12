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محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن استعدادات عيد الأضحي‎‎

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محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن استعدادات عيد الأضحي‎‎ محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن استعدادات عيد الأضحي‎‎

محافظة الأقصر

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر ، اجتماعاً مع رؤساء المدن والمراكز والقرى ، لبحث استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، حيث أكد على المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات خلال أيام العيد وإلغاء إجازات الأطباء ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للحالات الطارئة.

وفى قطاع ، أوضح محافظ الأقصر أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع القوات المسلحة ستوفر 5 طن من الفراخ ، و15 طن من اللحوم خلال أيام العيد ، وسيتم توفر مجمد لكل منفذ بيع على أن توفر كل مدينة ومركز منافذ بيع بكل قرية.

وعلى جانب آخر ، أكد “بدر” على عدم توصيل المرافق من مياه شرب وكهرباء للمبانى المخالفة للقانون سواء المقامة على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة ، مشيراً إلى تكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات ، وضرورة الربط بين تراخيص البناء والكميات الخارجة من المحاجر.

ولفت “بدر” إلى أنه فى حالة التعدى سيتم مصادرة خلاطات البناء والحفارات ، وبالنسبة للأخشاب لن ترد مرة أخرى ، منوهاً عن صدور قرار بعدم دخول الطوب الأبيض إلى محافظة الأقصر.

كما شدد محافظ الأقصر على حملات النظافة بالمدن والقرى ، مطالباً رؤساء المدن بضرورة مشاركة الأهالى وخاصة الشباب فى تجميل مداخل القرى والمراكز والطرق السريعة ، وتخصيص يوم بالمدارس للخدمة داخل القرية على أن يتم اختيار أفضل قرية فى النظافة وتكريم الشباب المشاركين ، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة وخلق جيل واع بأهمية الحفاظ على البيئة.

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