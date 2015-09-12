محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن استعدادات عيد الأضحي‎‎

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر ، اجتماعاً مع رؤساء المدن والمراكز والقرى ، لبحث استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك، حيث أكد على المرور على الوحدات الصحية والمستشفيات خلال أيام العيد وإلغاء إجازات الأطباء ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للحالات الطارئة.

وفى قطاع التموين، أوضح محافظ الأقصر أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع القوات المسلحة ستوفر 5 طن من الفراخ ، و15 طن من اللحوم خلال أيام العيد ، وسيتم توفر مجمد لكل منفذ بيع على أن توفر كل مدينة ومركز منافذ بيع بكل قرية.

وعلى جانب آخر ، أكد “بدر” على عدم توصيل المرافق من مياه شرب وكهرباء للمبانى المخالفة للقانون سواء المقامة على الأراضى الزراعية أو الأراضى أملاك الدولة ، مشيراً إلى تكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات ، وضرورة الربط بين تراخيص البناء والكميات الخارجة من المحاجر.

ولفت “بدر” إلى أنه فى حالة التعدى سيتم مصادرة خلاطات البناء والحفارات ، وبالنسبة للأخشاب لن ترد مرة أخرى ، منوهاً عن صدور قرار بعدم دخول الطوب الأبيض إلى محافظة الأقصر.

كما شدد محافظ الأقصر على حملات النظافة بالمدن والقرى ، مطالباً رؤساء المدن بضرورة مشاركة الأهالى وخاصة الشباب فى تجميل مداخل القرى والمراكز والطرق السريعة ، وتخصيص يوم بالمدارس للخدمة داخل القرية على أن يتم اختيار أفضل قرية فى النظافة وتكريم الشباب المشاركين ، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة وخلق جيل واع بأهمية الحفاظ على البيئة.