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بدء محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع قطر»

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بدء محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع قطر» بدء محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع قطر»

 

الرئيس الأسبق محمد مرسي

بدأت، منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد فهمي” جلسة محاكمة الرئيس الأسبق “محمد مرسي” و عشرة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم سماع شهادة اللواء “نجيب محمد عبد السلام ” القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

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