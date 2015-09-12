نبيل العربى: إيران دولة تنشر الفساد فى المنطقة

نظمت "مؤسسة الفكر العربى" بالتعاون مع جامعة الدول العربية ورشة عمل اليوم، السبت، فى إطار التحضير لمؤتمرها السنوى "فكر 14" المقرّر عقده فى القاهرة فى الفترة ما بين 6 و8 ديسمبر 2015، تحت عنوان «التكامل العربى: تجارب وتحديات وآفاق»، وكجزء من الإعداد للتقرير العربيى الثامن للتنمية الثقافية.

شارك فى ورشة العمل نخبة من أبرز الباحثين والأكادميين بحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمير بندر خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المؤسسة.

من جهته، لفت الدكتور العربى إلى أن المنطقة العربية محاطة بدول ليست عربية ولها أغراض معينة، مثل إيران قائلا: "هى دولة جارة لكنها تنشر فسادا فى المنطقة"، وأضاف: تركيا أيضا دولة ليست عربية لكنها تعتقد أن لها حقوقا فى المنطقة العربية كما لها سيساتها الخاصة.

وأكد الدكتور نبيل العربى، على أهمية ورشة عمل اليوم بسبب الاضطرابات غير المسبرقة والتحديات الجسام التى تهز كيان الوطن العربى، مؤكدا على ضرورة تقديم الأفكار والأبحاث الجيدة التى ترعاها مؤسسة الفكر العربى فى سبيل مواجهة هذه التحديات.

وأشار الدكتور العربى فى مداخلته أثناء انعقاد الورشة إلى أحد قرارات وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم فى ٧ سبتمبر ٢٠١٤، والذى أكدوا فيه وبوضوح شديد على العزم على مواجهة التحديات التى تهدد كيان الأمة العربية وتكون مواجهة شاملة وجماعية.

وتستضيف الجامعة العربية منذ نهاية الشهر الماضى عددا من ورش العمل التحضيرية لهذا المؤتمر، استعدادا لإطلاق التقرير العربى الثانى للتنمية الثقافية، الذى دأبت مؤسية الفكر العربى على إصداره سنويا.

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