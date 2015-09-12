وزير خارجية العراق يتوجه للقاهرة للمشاركة فى اجتماعات الجامعة العربية

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صورة وتعليق: وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى

> غادر بغداد متوجها للقاهرة اليوم السبت، وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، للمشاركة فى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية.

وقال الجعفرى- فى تصريح صحفى قبيل مغادرته- أن اجتماعات الجامعة العربية ستـناقش هيكلية الجامعة والسياسات العامة، إضافة إلى مناقشة المبادرة التى طرحها العراق بتحريم الفكر التكفيرى.

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>مشيراً إلى أن هذا الفكر قدم نماذج أساءت للإسلام وللعرب ولدول المنطقة فمن غير المعقول أن نقف مكتوفى الأيدى وهذا الفكر يحرض ويُكوِّن هكذا ظواهر شاذة تفترس الإنسان وتنتهك الحرمات.

وأضاف أن الاجتماعات ستبحث ظاهرة النـزوح والهجرة خارج العراق وضرورة أن يحظى المهاجرون برعاية كافية من كل الدول المعنية سواء كانت دول الاجتياز، أم الدول التى يتم الهجرة إليها.

وأعرب الجعفرى عن أمله فى معالجة الظروف التى يمر بها العراق، متمنياً زوال الأسباب التى تدفع للهجرة والخروج من العراق، مؤكدا ضرورة رعايتهم وفتح صفحة جديد مع الدول التى يؤمها العراقـيون بأن يرعوا المهاجرين كافة إلى حين تبدل ظُروفهم والعودة إلى بلدهم آمنين.

وتمنى وزير الخارجية العراقى أن تكون جامعة الدول العربية جامعة الشعوب العربية وليس فقط جامعة حكـومات، وقال: لابدَّ أن ترعى المواطنين فى كل مكان، وتـُراعى أذواقهم، وثقافاتهم، ويجب أن تكون بعيدة عن حالة الاستقطابات الجانبية، وتقاطع المحاور والعدوان الذى نراه من هذه الدولة على تلك الدولة.

وأكد أن العراق سجل موقفه بأنـه يربأ بنفسه أن ينتهك حرمة أى بلد.. وقال "نـؤكـد رفضنا لانتهاك حرمة أى بل وندعو بقـية الدول العربية أن تبتعد عن هذه الحالة فليس من الطبيعى توريط أية دولة عربية فى أن تتدخـل فى شئون دولة أخرى".