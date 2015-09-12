ابحث مع الشرطة.. الداخلية تنشر أسماء وصور المتهمين الهاربين من السجون
1. فوزى سعد جمعة عبدالقادر – 48 سنة – هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 15258/2008ج إطسا ( قتل عمد ) محكوم عليه بالإعدام .
2. ياسر سالم مصلح الرويفى – 29 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 2045/2005 ج العاشر من رمضان (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام.
3. أيمن حسين عبدالله – 35 سنة ـ هارب من ليمان 430 الصحراوى – فى القضية رقم 12031/2008ج السادات (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .
4. فايز حمدى سالم حماد، وشهرته فايز محمدى سالم –30 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 2045/2005ج العاشر من رمضان (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .
5. السيد عليوة عبد السلام عليوة –31 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 2482/2004 ج الجنوب (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .
6. على أحمد حسن عبد الرحيم عبدالكريم –55 سنة – هارب من ليمان 430 الصحراوى – فى القضية رقم 29041/2006ج الخليفة (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .
7. عاطف القاسى مرايف خالد –46 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 1406/2005ج يوسف الصديق (قتل) محكوم عليه بالسجن المؤبد .
8. أحمد صلاح سيد صبح –28 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 10608/2007ج أول شبرا الخيمة (قتل، مخدرات، سرقة، سلاح) محكوم عليه بالسجن المؤبد .
9. محمد مطاوع محمد أحمد –34 سنة – هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 1604/2005ج عين شمس (قتل) محكوم عليه بالسجن المؤبد .
10. سيد كمال الدين السيد حميدة –43 سنة – هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 9369/2006ج النزهة (مخدرات إتجار) محكوم عليه بالسجن المؤبد .
وتؤكد وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون .
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