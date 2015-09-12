ابحث مع الشرطة.. الداخلية تنشر أسماء وصور المتهمين الهاربين من السجون

أفادت وزارة الداخلية، أنه إيمانا منها بأهمية الدور الجماهيرى المشارك لجهود الوزارة فى تحقيق رسالة الأمن، قررت الوزارة نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وناشدت وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين، حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات ( 24888888 – 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن .

1. فوزى سعد جمعة عبدالقادر – 48 سنة – هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 15258/2008ج إطسا ( قتل عمد ) محكوم عليه بالإعدام .

2. ياسر سالم مصلح الرويفى – 29 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 2045/2005 ج العاشر من رمضان (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام.

3. أيمن حسين عبدالله – 35 سنة ـ هارب من ليمان 430 الصحراوى – فى القضية رقم 12031/2008ج السادات (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .

4. فايز حمدى سالم حماد، وشهرته فايز محمدى سالم –30 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 2045/2005ج العاشر من رمضان (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .

5. السيد عليوة عبد السلام عليوة –31 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 2482/2004 ج الجنوب (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .

6. على أحمد حسن عبد الرحيم عبدالكريم –55 سنة – هارب من ليمان 430 الصحراوى – فى القضية رقم 29041/2006ج الخليفة (قتل عمد) محكوم عليه بالإعدام .

7. عاطف القاسى مرايف خالد –46 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 1406/2005ج يوسف الصديق (قتل) محكوم عليه بالسجن المؤبد .

8. أحمد صلاح سيد صبح –28 سنة – هارب من ليمان 440 الصحراوى – فى القضية رقم 10608/2007ج أول شبرا الخيمة (قتل، مخدرات، سرقة، سلاح) محكوم عليه بالسجن المؤبد .

9. محمد مطاوع محمد أحمد –34 سنة – هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 1604/2005ج عين شمس (قتل) محكوم عليه بالسجن المؤبد .

10. سيد كمال الدين السيد حميدة –43 سنة – هارب من سجن الفيوم – فى القضية رقم 9369/2006ج النزهة (مخدرات إتجار) محكوم عليه بالسجن المؤبد .

وتؤكد وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون .



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