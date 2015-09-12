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كرة طائرة – منتخب مصر يسقط للمرة الرابعة في المونديال

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نشرت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية تشكيلين محتملين لروما الذي يلعب اليوم السبت أمام فروسينوني في الجولة الثالثة من الدوري.

روما يحل ضيفا على فروسينوني بعد إسقاط يوفنتوس.

صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" توقعت أن يلعب رودي جارسيا المدير الفني لروما بأحد تشكيلين محتملين، ويعود فرانشيسكو توتي للظهور في كلاهما بعدما غاب عن مباراة يوفنتوس.

التشكيل الأول، يشارك به محمد صلاح ليكون ثنائيا هجوميا مع إدين دجيكو أمام توتي.

مشاركة توتي في هذه الحالة ستأتي على حساب إياجو فالكي، ويتواصل غياب جيرفينيو.

وفي التشكيل المحتمل الثاني، يغير جارسيا طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، حيث يكون توتي هو قائد هجوم الذئاب.

ويجلس صلاح ودجيكو على مقاعد البدلاء في حال قرر جارسيا اللعب بهذه الطريقة.

فيما يعود جيرفينيو للمشاركة في هذا التشكيل مع خوان إيتوربي وإياجو فالكي.

وقد يلجأ جارسيا إلى إراحة صلاح مع عدد من نجومه الأساسيين، استعدادا لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

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