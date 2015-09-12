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أمن الأقصر يراجع خطط تأمين الأفواج الأمريكية والألمانية والموسم الشتوى

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أمن الأقصر يراجع خطط تأمين الأفواج الأمريكية والألمانية والموسم الشتوى أمن الأقصر يراجع خطط تأمين الأفواج الأمريكية والألمانية والموسم الشتوى
كثف رجال الشرطة بمدينة الأقصر من التواجد الأمنى، اليوم السبت، بمحيط جميع المزارات السياحية والمناطق الأثرية شرقى المحافظة وغربها، وذلك لتأمين الأفواج السياحية الأمريكية والألمانية المتواجدة بالأقصر فى جولاتهم السياحية بالمحافظة.

ومن جانبه، صرح اللواء عصام الدين الحملى مدير أمن الأقصر، بأنه أمر برفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين الأفواج الأجنبية بالمحافظة بكل قوة، حيث تعتبر تلك الإجراءات "تدابير وقائية" من شأنها الحفاظ على أرواح السائحين لإشعارهم بالأمان بين أيدى الشرطة المصرية.

وأضاف مدير أمن الأقصر، فى تصريحات خاصة أن الأفواج السياحية بالأقصر بدأت فى التزايد خلال الأيام الأخيرة مع قرب حلول موسم الشتاء السياحى، وهو الأمر الذى استدعى رفع درجة الاستعداد والتواجد الأمنى المكثف بمحيط المزارات السياحية والآثرية لخدمة السائحين أولاً بأول، حيث يقوم فريق أمنى رفيع المستوى بمراجعة وتعزيز كافة الإجراءات المتخذة لتأمين السياح والمزارات الأثرية فى المحافظة.

صرح محمد بدر، محافظ الأقصر، بأن الأمن المصرى بخير وقادر على حماية السائحين داخل الأقصر بكل قوة، مشدداً على سلامة كافة الإجراءات المتبعة لتأمين المناطق الأثرية والسياحية، وضيوف من سياح العالم بشهادة أكبر الأجهزة الأمنية فى العالم، مشيراً إلى أن كافة المزارات الأثرية والسياحية فى المحافظة آمنة، موجها الدعوة إلى سياح العالم لزيارة الأقصر، والاستمتاع بمناخها الخالى من الرطوبة والتلوث، وبما تضمه من مئات المقابر وعشرات المعابد لملوك وملكات ونبلاء مصر الفرعونية.

وعبر محافظ الأقصر عن سعادته بعودة التدفقات السياحية الأوروبية مجددا إلى المدينة، وموجها الشكر لصناع القرار السياحى فى ألمانيا، والتى وصل قرابة 500 من سياحها لمطار الأقصر الدولى الخميس على متن 4 طائرات انطلقت من 4 مدن ألمانية، وذلك فى أول رحلات طيران مباشر تنظمها مجموعة "F. T.I " الألمانية إلى الأقصر.
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