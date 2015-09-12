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انبعاث دخان من قطار القاهرة - الإسكندرية بالمنوفية والركاب يقفزون من النوافذ

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انبعاث دخان من قطار القاهرة - الإسكندرية بالمنوفية والركاب يقفزون من النوافذ انبعاث دخان من قطار القاهرة - الإسكندرية بالمنوفية والركاب يقفزون من النوافذ
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على انبعاث دخان من قطار 196 القاهرة - الإسكندرية بمحطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، الأمر الذى أدى إلى قيام الركاب بالقفز من نوافذ القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية عن تلقيه بلاغا يفيد بوجود حريق من قطار 196 القاهرة – الإسكندرية بمحطة بركة السبع بمحافظة المنوفية الأمر الذى أدى قيام الركاب بالقفز من القطار.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين انبعاث دخان من داخل القطار نتيجة إلقاء أحد المارة سيجارة مشتعلة، وتمت السيطرة عليه، وعادت حركة القطارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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