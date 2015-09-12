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ضابطا الأمن الوطني المتهمان بقتل محامى المطرية يرتديان الملابس المدنية بالقفص

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ضابطا الأمن الوطني المتهمان بقتل محامى المطرية يرتديان الملابس المدنية بالقفص ضابطا الأمن الوطني المتهمان بقتل محامى المطرية يرتديان الملابس المدنية بالقفص

أودع حرس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة  ضابطي الشرطة “عمر محمود عمر” و”محمد الأنور محمدين” بجهاز الأمن الوطني، قفص الاتهام  وذلك فى اتهامهما بالاعتداء على المحامي “كريم حمدى” بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

وتبين انهما  يرتديان الملابس المدنية لسابقة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وأثبتت المحكمة حضورهم، كما حضر دفاع المتهمين بينهم المحامية دينا عدلى حسين ، ودفاع المجنى عليه وعدد من أعضاء نقابة المحامين وعلى راسهم المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة ، وتم اثبات  شاشة عرض تمهيدا لعرض أحراز القضية. ومن جانب اخر بدات محكمة الجنايات نظر القضية.

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