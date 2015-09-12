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شتاينماير يحذر روسيا من التعويل على استمرار الحرب الأهلية فى سوريا

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شتاينماير يحذر روسيا من التعويل على استمرار الحرب الأهلية فى سوريا شتاينماير يحذر روسيا من التعويل على استمرار الحرب الأهلية فى سوريا
حذر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير روسيا من اتخاذ مسارات أحادية الجانب في سوريا.

وفي تصريحات لصحف صادرة اليوم السبت و تتبع مجموعة (فونكه) الإعلامية، قال شتاينماير:" لا أتمنى أن تعول روسيا على استمرار الحرب الأهلية في سوريا".

وأوضح السياسي الاشتراكي أنه" لا ينبغي نشوء وضع يجعل أي تحرك مشترك للمجتمع الدولي غير ممكن، كما أنه لا ينبغي لكل واحد أن يتحرك بطريقته الخاصة في سورية" مشددا على أن التحرك المشترك وحده هو الذي يمكنه أن يحدث تحولا في سوريا.

كانت الولايات المتحدة أعربت الأسبوع الماضي عن قلقها حيال تقارير إعلامية تحدثت عن أن روسيا قد تكون أرسلت عسكريين إلى سورية كجزء من التعزيزات العسكرية الرامية إلى دعم نظام بشار الأسد.

في المقابل أعربت روسيا عن رفضها لهذه المخاوف وقالت إن جنودها يعملون في سورية منذ سنوات عديدة لتقديم المساعدة في التعامل مع المعدات العسكرية التي تقدمها موسكو لحكومة الأسد.
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