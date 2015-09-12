السيستانى يطالب بالإفراج عن العمال الأتراك المخطوفين فى العراق

طالب المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني السبت بالافراج عن 18 عاملا تركيا خطفوا في بغداد مطلع سبتمبر، غداة نشر مجموعة مسلحة غير معروفة شريطا تتبنى فيه عملية خطفهم.

وجاء في تصريح منسوب لمصدر مسئول في مكتب السيستاني نشر على موقعه الالكتروني الرسمي "نطالب بإطلاق سراح المختطفين والكفّ عن هذه الممارسات التي تسيء الى صورة الدين الاسلامي الحنيف ومذهب أهل البيت عليهم السلام، وتؤدي الى اسقاط هيبة الدولة وإضعاف الحكومة المنتخبة".

>