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البرازيل تطلب من الفيفا إضافة ' حكم الفيديو ' إلى المباريات

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البرازيل تطلب من الفيفا إضافة ' حكم الفيديو ' إلى المباريات البرازيل تطلب من الفيفا إضافة ' حكم الفيديو ' إلى المباريات

(إفي): أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه بصدد التقدم بطلب لنظيره الاتحاد الدولي (فيفا) من أجل السماح لهم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للفصل في الحالات الجدلية في مباريات الدوري المحلي بدء من عام 2016.

وأفاد الاتحاد المسير للعبة في البلاد في بيان له أن استخدام التكنولوجيا، الذي كان نتاج طلب واضح من الأندية البرازيلية، سيتم تطبقيه لتصحيح الأخطاء الفنية "الواضحة والتي لا تقبل الشك" والتي ستساهم في تغيير النتائج بشكل مباشر.

ويعتزم الاتحاد البرازيلي إضافة حكم جديد في المباريات وهو "حكم الفيديو" وسيكون دوره متابعة المباراة عبر التليفزيون مع إمكانية إعادة اللقطات الهامة في حينها ومن ثم يتواصل مع الحكم الأول عبر أجهزة الاتصال فيما بينهما.

وإذا أبدت الفيفا موافقتها على هذا الطلب، ستستخدم الصور الواردة من التليفزيون من أجل إيضاح الأهداف المشكوك فيها وركلات الجزاء الجدلية والمخالفات عند أروقة الملعب والتدخلات العنيفة فضلا عن حالات التسلل التي تسفر عن هدف أو ركلة جزاء.

من جانبه، أكد سيرجيو كوريا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البرازيلي، في بيان له أن استخدام التكنولوجيا في مباريات كرة القدم "لن يحول دون ارتكاب أخطاء تحكيمية".

وجاء تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بهذا الطلب استجابه لرغبة الأندية، بعدما أعلن 13 ناديا نيتها إنشاء دوري خاص بها لتكون بطولة موازية للبطولة المحلية وكأس البرازيل والبطولات الإقليمية انطلاقا من العام المقبل 2016.

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