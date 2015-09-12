بالصور.. تشقق منزل مجاور لبرج حديث البناء بشبرا يثير ذعر أهالى الروضة

انتاب سكان منطقة الروضة بشبرا الخيمة حالة من الذعر والرعب الخوف فجر اليوم بسبب ظهور تشققات كبيرة بحوائط 3 طوابق بعقار سكنى مكون من 6 طوابق مجاور لبرج حديث البناء بدون ترخيص، مما دفع سكان تلك الشقق بإخلائها على الفور خوفا من انهيارها على رؤوسهم وهرع الأطفال والرجال والسيدات سكان تلك الشقق إلى الشارع.

وقام الأهالى بالاتصال بالشرطة بعد أن عجزوا للوصول إلى رئيس الحى بعد محاولات كثيرة لم يتلقوا أى رد أو استجابة، مما دفعهم للاتصال بالمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وتواصل محافظ القليوبية مع الأهالى واطمأن على السكان.

فيما انتقل على الفور اللواء فرحات على نائب مدير الأمن والعقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة والرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم، وسيارة إطفاء وإسعاف إلى مكان البلاغ وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون حول البرج والمنزل المتضرر.

ومن جانبهم اتهم أصحاب الشقق كلا من مالك البرج "حمدى.ف" وإسماعيل المقاول تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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