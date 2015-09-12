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حزب حماة الوطن بالغربية يتقدم بأوراق 8 مرشحين لمقاعد الفردى

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حزب حماة الوطن بالغربية يتقدم بأوراق 8 مرشحين لمقاعد الفردى حزب حماة الوطن بالغربية يتقدم بأوراق 8 مرشحين لمقاعد الفردى
أعلن المستشار عبد المنعم السحيمى أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، أن الحزب تقدم بأوراق مرشحيه الذين سيتم الدفع بهم خلال انتخابات مجلس النواب 2015 على 8 مقاعد الفردى بمحافظة الغربية .

وجاء أبرز مرشحى الحزب، الدكتورة هالة توفيق وآمال أبو اليزيد عن مدينة طنطا، وأحمد القدح ومجدى سرحان عن مركز طنطا، ووليد زيادة عن دائرة السنطة .

كما رشح الحزب محمد شتا عن دائرة زفتى، وحسونة البخ عن مدينة المحلة وأحمد بندق عن مركز المحلة والدكتور شادى محمد الدفراوى عن مركز كفر الزيات.

وأكد السحيمى فى تصريحات له أن حزب حماة الوطن بالغربية رشح ميرفت ألكسان مطر، ضمن قائمة "فى حب ".
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