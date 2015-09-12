كرة طائرة – منتخب مصر يسقط للمرة الرابعة في المونديال

تلقى منتخب مصر للكرة الطائرة خسارته الرابعة في مشواره بكأس العالم الذي تستضيفه اليابان، اليوم السبت أمام أستراليا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

خسر منتخب مصر قبل هذه المباراة من اليابان وكندا بنتيجة 3-2، ثم من إيطاليا 3-1.

بدأ الفراعنة المباراة بقوة بحسم الشوط الأول بنتيجة 25-23.

ولكن أستراليا تفوقت في شوطين متتاليين، بنتيجة 26-24، و25-23.

عاد منتخب مصر لمعادلة النتيجة في الشوط الرابع الذي حسمه لصالحه 25-20 لتتجه المباراة لشوط فاصل.

وحسم المنتخب الأسترالي المباراة لصالحه بالفوز في الشوط الحاسم 15-13.

مصر الآن في الترتيب الـ11 وقبل الأخير برصيد 3 نقاط متفوقا على تونس.