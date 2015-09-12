ضبط 1251 مخالفة مرورية و13 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة

قاد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 52 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1251 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصـة قيادة.

كما تم ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم زيزينيا قسم الرمل أول الإسكندرية المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضايا أرقام [ 5081/2013 حصر رقم 1700/2014 جنايات قسم كرموز "ترويج عملة" المحكوم عليه فيها بالسجن غيابى 10 سنوات أشغال شاقة، 111/2012 حصر 462/2012 جنايات مركز كفر الزيات الغربية "استيلاء" المحكوم عليه فيها بالسجن غيابى 10 سنوات وكذا حكمان جزئيا وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، واللواء هانى خير مدير المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.