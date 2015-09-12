بدء جلسة إعادة محاكمة 20 متهماً بقضية "أحداث عنف قصر القبة"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة 20 متهمًا "مخلى سبيلهم"، لاتهامهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط قصر القبة فى فبراير 2013.

تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمام الدائرة 28 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مرافعة الدفاع فى القضية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.