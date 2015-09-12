القبض على عاطلين تشاجرا بالأسلحة لخلافات على تجارة المخدرات بالعمرانية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء أثناء تشاجرهما بالعمرانية بسبب الخلاف على تجارة المخدرات، وضبط بحوزتهما فردى خرطوش ومطواة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

أثناء متابعة النقيب محمد رشوان، معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، للحالة الأمنية سمع صوت إطلاق أعيرة نارية، وباستكشاف الأمر تبين نشوب مشاجرة بين شخصين أطلق أحدهما الأعيرة النارية من فرد خرطوش مما أسفر عن إثارة الذعر بين المواطنين.

على الفور تمكن من مطاردتهما والقبض عليهما وتبين أن أحدهما يدعى "إ.ع" عاطل وبحوزته فرد خرطوش والآخر يدعى "م.ا" عاطل وضبط بحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم محمد غراب، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، وبتشاجرهما بسبب خلافات سابقة حول تجارة المواد المخدرة، وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على فرد خرطوش، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.