ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

وتم وضع خطة بحث بإشراف اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، وتشكيل مجموعات عمل التنسيق مع فرع الأمن العام لضبط مرتكبى تلك الحوادث، وأسفرت جهود ضباط مجموعة مكافحة سرقات السيارات إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين وهم كل من "حامد خ ف" 23 سنة عاطل، و"محمد ص م ص" 29 سنة عاطل، و"أشرف أ ش" 44 سنة عاطل مطلوب ضبطه فى القضية جنح قسم أول العامرية "سرقة سيارة".

قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وضبط بحوزة الثالث 70 قرصا مخدرا– وهاتف، وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، واعترف وباقى المتهمين بارتكاب "6" من حوادث سرقات السيارات، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.