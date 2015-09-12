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ملك الأردن يعزى خادم الحرمين فى ضحايا حادث الحرم المكى

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ملك الأردن يعزى خادم الحرمين فى ضحايا حادث الحرم المكى ملك الأردن يعزى خادم الحرمين فى ضحايا حادث الحرم المكى
بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم السبت، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوفاة عدد من الضحايا الأبرياء جراء حادث سقوط رافعة فى الحرم المكى الشريف أمس الجمعة.

وعبر العاهل الأردنى، فى البرقية لخادم الحرمين الشريفين، عن بالغ الحزن وعميق التأثر بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلى القدير أن يلهم خادم الحرمين وذوى الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب الشقيقة وشعبها، وضيوف بيت الله الحرام، كل مكروه.

كان الحرم المكى قد شهد أمس حادث سقوط رافعة إثر الأمطار الغزيرة والرياح التى تشهدها العاصمة المقدسة أسفر عن وفاة 107 أشخاص وأكثر من 238 مصابا.
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مصر 365

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