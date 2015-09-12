الجيش الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين اجتازا السياج الأمنى مع قطاع غزة

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه اعتقل صباح اليوم السبت، فلسطينيين اثنين لدى اجتيازهما السياج الأمنى الفاصل بين حدود قطاع غزة وإسرائيل.

وأفاد موقع "واللا" العبرى بأن الجيش الإسرائيلى اعتقل الفلسطينيين قرب كيبوتس (قرية زراعية) "نير عوز" بعد تسللهما من قطاع غزة، وأشار إلى أن الفلسطينيين لم يكونا مسلحين، وجرى نقلهما للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن أمس أنه اعتقل 14 فلسطينيا الأسبوع الماضى تسللوا من قطاع غزة لإسرائيل وسط مخاوف من استغلال بعضهم عبر حركة حماس فى جمع معلومات حول مدى يقظة الجيش حول غزة.

وتزايدت فى الشهور الأخيرة حالات التسلل من غزة إلى داخل إسرائيل بحثا عن فرص عمل بسبب تفشى البطالة والفقر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانيها سكان القطاع البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة مع استمرار الحصار الإسرائيلى للعام التاسع على التوالى.

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