السعودية: وصول 909 آلاف و604 حجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ 909 آلاف و604 حجاج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن 888 ألفا و165 حاجا وصلوا عن طريق الجو ، فيما وصل عن طريق البر 12 ألفا و802 حاج ، ووصل عن طريق البحر 8 آلاف و637 حاجا ، وهذا أقل من عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى بنسبة قدرها 0.57 % .

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