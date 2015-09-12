السعودية: وصول 909 آلاف و604 حجاج

أعلنت المملكة العربية السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس بلغ 909 آلاف و604 حجاج.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن 888 ألفا و165 حاجا وصلوا عن طريق الجو ، فيما وصل عن طريق البر 12 ألفا و802 حاج ، ووصل عن طريق البحر 8 آلاف و637 حاجا ، وهذا أقل من عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى بنسبة قدرها 0.57 % .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن 888 ألفا و165 حاجا وصلوا عن طريق الجو ، فيما وصل عن طريق البر 12 ألفا و802 حاج ، ووصل عن طريق البحر 8 آلاف و637 حاجا ، وهذا أقل من عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى بنسبة قدرها 0.57 % .
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