بوتين يقدم التعازى للعاهل السعودى فى ضحايا الحرم المكى

قدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعازية للعاهل السعودى الملك سلمان عبد العزيز فى حادث ضحايا الحرم المكى. وذكر الكرملين اليوم السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم تعازيه للعاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى حادثة سقوط رافعة فى الحرم المكى.

ولفت الكرملين إلى أن الرئيس الروسى أعرب عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وتعاطف الشعب الروسى مع أسر الضحايا والمصابين بسبب سقوط هذا العدد من الحجاج فى الأماكن المقدسة.

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